Дзагоев: «Испанцы не специально проиграли японцам!»

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев в интервью «СЭ» прокомментировал невыход из группы на ЧМ сборной Германии.

— Как для себя объяснили вылет сборной Германии?

— Для нее это огромная неудача. Но хочется выделить и японцев — они достойно смотрелись в матче с немцами в первом туре. Не сказать, что доминировали, но сыграли очень организованно. Германия хорошо начала, но Япония забила дважды, а потом качественно оборонялась.

— Допускаете, что Испания в параллельном матче не особо упиралась против японцев, чтобы в 1/8 финала попасть на Марокко?

— С уверенностью могу сказать, что это было не специально (смеется). Я смотрел этот матч — испанцы, как и немцы, хорошо начали против Японии. Вряд ли они думали о сопернике в плей-офф, потому что могли вообще остаться за бортом, если бы Коста-Рика в третьем туре обыграла Германию. В какой-то момент так и было: Япония вела 2:1, а параллельно Коста-Рика с тем же счетом выигрывала у Германии. Правда, немцы быстро отыгрались. Нужно отдать должное японцам — они победили и не так много позволили создать испанцам, не дали им показать свой лучший футбол.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Испания сыграет с Марокко. Матч начнется 6 декабря в 18.00 (мск).