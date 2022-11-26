Ферран Торрес порассуждал о своей позиции на поле

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес рассказал о своей игре за национальную команду и порассуждал о позиции на поле.

«Сейчас я играют на правом фланге атаки. Мне там комфортно. Но это не означает, что я не могу сыграть слева или в центре. Для меня важно находиться поблизости к штрафной площади соперника. Это главное в моей игре», — цитирует Феррана AS.

В первом матче ЧМ-2022 Торрес сделал дубль за сборную Испании против команды Коста-Рики (7:0). 27 ноября испанцы встретятся с Германией.