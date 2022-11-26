Ферран Торрес порассуждал о своей позиции на поле

26 ноября, 14:19
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес рассказал о своей игре за национальную команду и порассуждал о позиции на поле.
«Сейчас я играют на правом фланге атаки. Мне там комфортно. Но это не означает, что я не могу сыграть слева или в центре. Для меня важно находиться поблизости к штрафной площади соперника. Это главное в моей игре», — цитирует Феррана AS.
В первом матче ЧМ-2022 Торрес сделал дубль за сборную Испании против команды Коста-Рики (7:0). 27 ноября испанцы встретятся с Германией.
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Основные источники исследования