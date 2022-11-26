Франция — Дания: Мбаппе оформил дубль в матче

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче группового этапа ЧМ-2022 против Дании.

Он вывел команду вперед в счете на 86-й минуте — 2:1.

Мбаппе забил седьмой гол за Францию на чемпионатах мира. По этому показателю он занимает второе место в истории страны, уступая только Жюсту Фонтену (13 голов).