Франция — Дания: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

В субботу, 26 ноября сборная Франции сыграет против Дании в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «974» в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени.

Сборные Франции и Дании выступают в группе D вместе с Тунисом и Австралией. В первом туре французы победили австралийцев (4:1), а датчане сыграли вничью с тунисцами (0:0).

Франция лидирует в группе D с 3 очками, Дания идет на третьей строчке с 1 очком.

Следить за матчем Франция — Дания вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке