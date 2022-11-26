26 ноября, 21:13
Сборная Франции по футболу победила команду Дании со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира, последней сборной, которой это удавалось, была Испания в 2010 году.
Сборная Франции, набравшая 6 очков, занимает первое место в группе D. Действующие чемпионы мира первыми обеспечили себе выход в 1/8 финала.
В заключительном туре группового этапа французы 30 ноября сыграют со сборной Туниса, а датчане в этот день встретятся с командой Австралии.
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Основные источники исследования