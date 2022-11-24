Барбоза: «Сборная Португалии была не на высоте, можно скромно отметить победу над Ганой»

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» прокомментировал победу сборной Португалии над Ганой (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира-2022.

«Игра Ганы меня не удивила, я хорошо знаю, как они играют. У них хорошая команда. Сегодня сборная Португалии была не на высоте, можно скромно отметить победу, а так, Гана смотрелась очень хорошо. Это определенно некое предупреждение для Португалии, что такие команды, как Гана, как сделали до этого Япония и Саудовская Аравия, могут хорошо играть и обыгрывать фаворитов. Нельзя недооценивать противника», — сказал Барбоза «СЭ».

Португалия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе H. Гана идет на четвертой строчке (0 очков). Ранее команды Кореи и Уругвая сыграли вничью со счетом 0:0 и набрали по 1 очку.

В следующим туре Португалия 28 ноября сыграет против Уругвая, а Корея в этот же день встретится с Ганой.