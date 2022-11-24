Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 21:18

Барбоза: «Сборная Португалии была не на высоте, можно скромно отметить победу над Ганой»

Барбоза отреагировал на победу Португалии над Ганой в матче ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» прокомментировал победу сборной Португалии над Ганой (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира-2022.

«Игра Ганы меня не удивила, я хорошо знаю, как они играют. У них хорошая команда. Сегодня сборная Португалии была не на высоте, можно скромно отметить победу, а так, Гана смотрелась очень хорошо. Это определенно некое предупреждение для Португалии, что такие команды, как Гана, как сделали до этого Япония и Саудовская Аравия, могут хорошо играть и обыгрывать фаворитов. Нельзя недооценивать противника», — сказал Барбоза «СЭ».

Португалия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе H. Гана идет на четвертой строчке (0 очков). Ранее команды Кореи и Уругвая сыграли вничью со счетом 0:0 и набрали по 1 очку.

В следующим туре Португалия 28 ноября сыграет против Уругвая, а Корея в этот же день встретится с Ганой.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
2
2
Читайте также
Молодой российский вратарь подписал в НХЛ невыгодный контракт. Что заставило его это сделать?
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий сборной Ганы отпраздновал гол в ворота Португалии в стиле Криштиану Роналду

ЧМ-2022, турнирная таблица группы H: Португалия лидирует