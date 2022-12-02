Гана — Уругвай: де Арраскаэта увеличил преимущество уругвайцев

Полузащитник сборной Уругвая Джорджиан де Арраскаэта забил на 32-й минуте матча с Ганой в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 2:0.

Голевую передачу отдал Луис Суарес. Де Арраскаэтана нанес удар в касание из штрафной по центру ворот.

Для де Арраскаэта это второй гол в этом матче. Шесть минут назад он открыл счет в игре.