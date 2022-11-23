Германия — Япония: Нойер, Мюллер и Хаверц выйдут в стартовом составе, Томиясу остался в запасе

Сборные Германии и Японии объявили стартовые составы на матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Германия: Нойер, Раум, Шлоттербек, Рюдигер, Зюле, Киммих, Гюндоган, Мусиала, Гнабри, Мюллер, Хаверц.

Запасные: Тер Штеген, Трапп, Белла-Котчап, Гинтер, Гюнтер, Керер, Клостерманн, Брандт, Гетце, Горетцка, Хофманн, Фуллкруг, Сане, Мукоко, Адейеми.

Япония: Гонда, Сакаи, Итакура, Йосида, Нагатомо, Эндо, Д. Ито, Камада, Танака, Кубо, Маеда.

Запасные: Кавасима, Шмидт, Асано, Доан, Х. Ито, Мачино, Минамино, Митома, Морита, Сибасаки, Сома, Танигути, Томиясу, Уэда, Яманэ.

Германия и Япония выступают в группе E с Испанией и Коста-Рикой. Матч между немцами и японцами пройдет сегодня, 23 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени.