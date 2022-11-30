Саутгейт: «Хотелось бы видеть более четкую и точную игру на чужой половине поля»

Главный тренер Англии Гарет Саутгейт остался доволен игрой команды в матче группового этапа ЧМ-2022 против Уэльса (3:0).

«В первом тайме полностью контролировали ход встречи, но не создали достаточно моментов. Хотелось бы видеть более четкую и точную игру на чужой половине поля.

Во второй половине смогли прибавить и использовать свои шансы. Стали действовать быстрее.

Рэшфорд? Очень рад за него. Он очень много работал и заслужил этот шанс своим упорством. Наверное, мог сделать хет-трик сегодня, но еще нужно прибавить в реализации», — приводит слова тренера BBC.

Благодаря победе англичане набрали семь очков и с первого места вышли в 1/8 финала чемпионата мира. В первом раунде плей-офф сборная Англии встретится с командой Сенегала.