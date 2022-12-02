Грэм Арнольд: «Это сбывшаяся мечта — играть против Лионеля Месси на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной.

«Это сбывшаяся мечта — играть против Лионеля Месси на чемпионате мира. Не думаю, что кто-то ожидал, что мы выиграем хотя бы одну игру, а тем более, что выиграем две на одном чемпионате мира. Это потрясающе», — приводит Daily Mail слова Арнольда.

30 ноября сборная Австралии обыграла Данию в заключительном матче группового этапа со счетом 1:0. Благодаря этой победе команда заняла второе место в группе D (6 очков) и вышла в плей-офф турнира, где сыграет с Аргентиной.