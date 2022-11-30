Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал победу команды в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с Данией (1:0).

«Горжусь ребятами! Мы верили в себя и очень усердно тренировались. А главное — менталитет этих ребят. Но праздновать мы не будем! Мы не праздновали после Туниса, не будем и сейчас выплескивать энергию. Сейчас важен сон и никаких социальных сетей», — цитирует Арнольда BBC Two.

Автором победного гола стал нападающий австралийцев Мэтью Леки, который отличился на 61-й минуте встречи.

Этот результат позволил Австралии набрать 6 очков и занять второе место в группе D. Датчане закончили турнир на четвертом месте в группе, набрав в 3 матчах только 1 очко.