Тите: «Соврал, если бы сказал, что мы не тоскуем по Неймару»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 над Швейцарией (1:0).

«Очень сложный матч. Швейцария очень качественно действовала в обороне. Они демонстрируют отличный от Сербии стиль игры. У Швейцарии есть отличные футболисты, которые могут исполнять разные роли на поле.

Что касается отсутствия Неймара, система остается даже при замене игроков. Мы используем те переменные, которые у нас есть.

Сегодня отличился Каземиро, верно? Команда сама создает себе звезду. У нас есть спортсмены, способные справиться со всем. Но я бы соврал, если бы сказал, что мы не тоскуем по Неймару», — приводит слова Тите Globo Esporte.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.