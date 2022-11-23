Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о настрое на матч ЧМ-2022 с Сербией

Главный тренер сборной Бразилии Тите перед матчем своей команды с Сербией в первом туре ЧМ-2022 рассказал об ожиданиях от этой встречи и отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии (1:2).

«У меня стандартный принцип — подстраиваться под характеристики игроков. Я принимаю решения, они могут нравиться кому-то, а могут и не нравиться.

Мы забиваем больше всех и пропускаем меньше всех. Сейчас я спокойнее, хотя, очевидно, чувствуется давление из-за футбольной культуры нашей страны. Нужно уважать ее, но и уважать соперника.

Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило призадуматься. На чемпионате мира априори нет легких игр», — цитирует Тите Calciomercato.

Бразилия сыграет против Сербии завтра, 24 ноября. Начало — в 22.00 мск.