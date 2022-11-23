Испания — Коста-Рика: Ферран Торрес реализовал пенальти

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес довел счет до разгромного в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики — 3:0.

На 31-й минуте Торрес реализовал пенальти.

Этот гол стал для 22-летнего Торреса 14-м за сборную Испании. Матч с Коста-Рикой является для него 32-м за национальную команду.