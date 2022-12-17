Дешам — о тактике Франции на матч против Аргентины: «Нужно быть готовыми к любой ситуации»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

«Если я не ошибаюсь, в этой сборной только семь аргентинских игроков, которые играли в 2018 году. Это явно не та же команда, сравнивать нет смысла.

С другой стороны, шесть матчей, которые они провели с разными схемами и игроками, помогут нам. Три наших скаута видели все матчи, это позволяет нам иметь очень точную информацию.

Даже если завтра Аргентина сможет сделать что-то новое, то и мы, если уж на то пошло, сможем последовать примеру Марокко в полуфинале, которое вышло с пятью защитниками в старте, хотя раньше этого не делало. Нужно быть готовыми к любой ситуации», — цитирует Дешама RMC Sport.

Франция в воскресенье, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 встретится с Аргентиной. Матч на стадионе «Лусаил» начнется в 18.00 (мск).