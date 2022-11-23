Мурат Якин: Думаю, что мы лучшая сборная Швейцарии, которая когда-либо существовала"

23 ноября, 21:09
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал о готовности команды к чемпионату мира-2022 в Катаре.
«Думаю, что мы лучшая сборная Швейцарии, которая когда-либо существовала — у нас есть фантастические игроки, которые играют за границей, и я убежден, что мы проведем наш лучший чемпионат мира за всю историю. У есть командный дух, который был создан за последние пару лет. В футбольном плане мы значительно улучшились, и теперь мы хотим написать историю», — приводит Independent слова тренера.
Первым соперником Швейцарии по группе станет Камерун. Команды встретятся завтра, 24 ноября. Начало игры — в 13.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования