Глеб считает, что чемпионат мира в Катаре не смог превзойти мундиаль в России

Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» сравнил чемпионаты мира в России и Катаре.

«Я бы не сказал, что чемпионат мира в Катаре превзошел Россию. Каждый мундиаль появляются молодые и яркие футболисты. Но в России был один из лучших по организации и зрелищности в истории. Люди получили огромное удовольствие. В Катаре был чемпионат непредсказуемый. Можно выделить только финал, который был невероятным. Хотя и было пару хороших игр», — сказал Глеб «СЭ».

Победителем чемпионата мира-2018 в России стала сборная Франции. Турнир проводился с 14 июня по 15 июля.

В Катаре сборная Аргентины в третий раз стала победителем ЧМ. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.