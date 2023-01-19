Гол Месси в финале ЧМ засчитан ошибочно — ИФАБ изменит правила игры

Как стало известно «СЭ», Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) собирается внести изменение в правило 3 «Игроки». Таким образом совет отреагирует на случившееся в финальном матче чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2).

Тогда на 108-й минуте польские рефери во главе с Шимоном Марчиняком и четвертый судья американец Исмаил Элфат (именно их ошибка, а не видеоассистентов) не заметили нарушение правил аргентинцами. Еще до того как Лионель Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили два аргентинских футболиста. Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами.

Гол Лионеля Месси в финале ЧМ-2022. Скриншот трансляции

Очевидно, что выбежавшие на поле никак не вмешались в игру и не помогли Месси увеличить счет. Но в соответствии с одним из положений правила 3 «Игроки» гол следовало отменить. Понятно, что судьи не решились так поступить.

Именно потому ИФАБ намерен внести уточнение. В подобных ситуациях взятие ворот придется отменять, только если выбежавший на поле на самом деле каким-то образом повлиял на происходившее на нем — вмешался в игру, ударил по мячу, помешал игрокам и т.п. Скорее всего, новый текст появится уже перед сезоном-2023/24.

ИФАБ — это международный орган, который рассматривает и утверждает изменения и уточнения правил игры в футбол. В него по традиции входят представители футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса, а также ФИФА. У ассоциаций четырех стран по одному голосу, у ФИФА — четыре.