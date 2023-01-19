Лещук — о финале ЧМ: «Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«В начале было скучно, только в конце получилась яркая развязка. Сначала болел за Аргентину, а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу, расстроился. Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось», — приводит Sport24 слова Лещука.

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. В финале турнира аргентинцы обыграли команду Франции (3:3, по пен. 4:2).