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Сегодня, 16:18

Лещук — о финале ЧМ: «Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то»

Алина Савинова
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«В начале было скучно, только в конце получилась яркая развязка. Сначала болел за Аргентину, а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу, расстроился. Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось», — приводит Sport24 слова Лещука.

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. В финале турнира аргентинцы обыграли команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-19-leshchuk-ponimayu-chto-byvayut-slezy-schastya-no-u-argentiny-vsya-komanda-revela-ne-po-muzhski-mne-ne-ponravilos

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Игорь Лещук
Сборная Аргентины по футболу
20
3
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