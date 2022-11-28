Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:36

Хави назвал сборную, которая на данный момент показала лучший футбол на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какая сборная лучше всех показала себя на проходящем чемпионате мира-2022.

«Испания пока играет лучше всех. Еще можно выделить выступление Англии, но только в первом матче. Но пока самый высокий уровень показала команда Луиса Энрике. Еще мне понравились сборные Франции и Бразилии», — цитирует тренера Football Espana.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

Хави Эрнандес (Хави)
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
3
1
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля
В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Как бороться с онкологией
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Камерун — Сербия: прямая трансляция матча ЧМ-2022
Ди Мария рассказал, о чем говорил с Месси за минуту до гола в матче с Мексикой
Далот: «Чемпионат мира — это всегда особое соревнование»
Спасет ли Сербия шансы на плей-офф и переиграет ли Роналду Суареса. Главные интриги дня
Дюков заявил, что болеет за Сербию на ЧМ-2022 в Катаре
Сауль Альварес угрожает Месси: «Вы видели, как он мыл пол нашим флагом? Молю Бога, чтобы я не встретился с ним!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джо Аллен — о матче с Англией: «Все знают, что поставлено на карту и какой это важный момент для нашей нации»

Захарян рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира-2022