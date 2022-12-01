Сборные Хорватии и Бельгии объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Перишич, Ливайя, Крамарич.

Запасные: Грбич, Ивушич, Баришич, Будимир, Вида, Влашич, Майер, Оршич, Пашалич, Петкович, Станишич, Сучич, Шутало, Эрлич, Якич.

Бельгия: Куртуа, Менье, Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Витсель, Де Брейне, Троссард, Мертенс, Карраско.

Запасные: Кастелс, Миньоле, Т. Азар, Э. Азар, Батшуайи, Ванакен, Дебас, Де Кетеларе, Доку, Лукаку, Опенда, Теате, Тилеманс, Фас.

Матч Хорватия — Бельгия состоится сегодня, 1 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Хорваты лидируют в группе F с 4 очками, опережая идущий вторым Марокко по разности забитых и пропущенных мячей. Бельгия занимает третью строчку с 3 очками. Канада идет на последнем, четвертом месте, команда не набрала ни одного очка в двух матчах.