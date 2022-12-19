Источник: Бензема может завершить карьеру в сборной Франции из-за конфликта с Дешамом

Нападающий сборной Франции Карим Бензема может покинуть национальную команду, сообщает AS.

Между футболистом и главным тренером Дидье Дешамом возник конфликт по ходу чемпионата мира, на котором Бензема не играл из-за травмы. Тренер разочарован тем, что Бензема не выходил на связь во время лечения.

Бензема отклонил приглашение президента страны Эммануэля Макрона посетить финал ЧМ-2022 в Катаре.

Действующий контракт 54-летнего Дешама заканчивается 31 декабря 2022 года. Тренер руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги Наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).