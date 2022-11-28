Камерун против Сербии был близок к 68-летнему рекорду ЧМ: быстрее отыграться получалось только у Австрии

Сегодня, 16:15
Чтобы отыграть отставание в два мяча в матче ЧМ-2022 против Сербии (3:3) игрокам сборной Камеруна Венсану Абубакару и Эрику Шупо-Мотингу понадобилось всего три минуты. В истории чемпионатов мира был только один случай более яркого возвращения в игру. В 1954 году в самой результативной игре в истории турнира Австрийцы за две минуты сумели превратить 0:3 в 3:3, а затем добиться убедительной победы — 7:5.
Минимальное время на отыгрыш отставания в два и более гола на чемпионатах мира
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет (минута)
|
Голы
|
Минуты на отыгрыш
|
26.06.1954
|
1/4 финала
|
Австрия — Швейцария — 7:5
|
0:3 (24')
|
Вагнер, 25' (1:3), А.Кернер, 26' (2:3), Вагнер, 27' (3:3)
|
2'
|
28.11.2022
|
Гр.турнир
|
Камерун — Сербия — 3:3
|
1:3 (62')
|
Абубакар, 63' (2:3), Шупо-Мотинг, 66' (3:3)
|
3'
|
17.06.1954
|
Гр.турнир
|
Англия — Бельгия — 4:4
|
3:1 (70')
|
Ануль, 71' (3:2), Коппенс, 76' (3:3)
|
5'
|
02.07.2018
|
1/8 финала
|
Бельгия — Япония — 3:2
|
0:2 (68')
|
Фертонген, 69' (1:2), Феллайни, 74' (2:2)
|
5'
|
02.06.1970
|
Гр.турнир
|
Перу — Болгария — 3:2
|
0:2 (49')
|
Гальярдо, 50' (1:2), Чумпитас, 55' (2:2)
|
5'
|
08.07.1982
|
1/2 финала
|
ФРГ — Франция — 3:3 (пен. — 5:4)
|
1:3 (101')
|
Румменигге, 102' (2:3), Фишер, 108' (3:3)
|
6'
|
04.07.1954
|
Финал
|
ФРГ — Венгрия — 3:2
|
0:2 (9')
|
Морлок, 10' (1:2), Ран, 18' (2:2)
|
8'
|
19.06.1938
|
Матч за 3-е место
|
Бразилия — Швеция — 4:2
|
0:2 (41')
|
Ромеу, 42' (1:2), Леонидас, 52' (2:2)
|
10'
Кстати, это спасение позволило Камеруну впервые с 2002 года набрать очки в матче чемпионата мира. В последний раз африканцы не проигрывали на главном турнире в 2002 году, когда одолели Саудовскую Аравию. Далее последовали восемь неудач на четырех чемпионатах. Больше поражений подряд терпела только сборная Мексики, которая набрала первые очки в истории только в десятом матче — через 28 лет после дебюта на ЧМ.
Самые продолжительные серии поражений в истории чемпионатов мира
|
Команда
|
Турниры
|
Поражения
|
Мячи
|
С кем прервали (год)
|
Мексика
|
1930, 1950, 1954, 1958
|
9
|
8-34
|
Уэльс — 1:1 (1958)
|
Камерун
|
2002, 2010, 2014, 2022
|
8
|
3-17
|
Сербия — 3:3 (2002)
|
Швейцария
|
1954, 1962, 1966
|
7
|
8-24
|
США — 1:1 (1994)
|
Сальвадор
|
1970, 1982
|
6
|
1-22
|
-
|
Болгария
|
1966, 1970
|
5
|
5-16
|
Марокко — 1:1 (1970)
|
Швеция
|
1978, 1990
|
5
|
3-8
|
Камерун — 2:2 (1994)
|
США
|
1994, 1998
|
5
|
1-7
|
Португалия — 3:2 (2002)
|
Югославия/Сербия
|
1998, 2006, 2010
|
5
|
3-13
|
Германия — 1:0 (2010)
|
Канада
|
1986, 2022
|
5
|
1-10
|
-
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.05 X 14.0 П2 68.0
|
-
-
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 7.70 X 4.10 П2 1.53
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.80 X 4.50 П2 1.48
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.90 X 4.50 П2 1.58
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.00 X 3.70 П2 1.80
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.30 П2 1.28
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.50 X 3.40 П2 3.00
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Ришарлисон
Бразилия
|1
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)
|
|
Альваро Мората
Испания
|2
|3 (2 + 1)