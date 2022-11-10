Кимпембе гордится вызовом в сборную Франции на чемпионат мира

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе прокомментировал вызов в сборную Франции на чемпионат мира-2022.

«Безмерная гордость снова иметь возможность представлять свою страну на самом красивом соревновании», — написал Кимпембе в Twitter.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповой стадии французы сыграют против Австралии, Дании и Туниса.