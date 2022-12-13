Геннадий Орлов: «Мбаппе талантливее и Месси, и Роналду»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему симпатизирует сборной Франции.

— C самого начала турнира симпатизирую сборной Франции. Прежде всего из-за фантастического футболиста в составе этой команды — Мбаппе. Считаю, он одареннее и Месси, и Роналду. По природному таланту Кильян превосходит и аргентинца, и португальца. Другое дело, сможет ли он полностью реализовать свой огромный потенциал. Но если ничего с ним не случится, думаю, в ближайшие лет 10 он будет лучшим футболистом мира.

Мне даже немного жаль, что в «ПСЖ» Мбаппе играет рядом с двумя другими звездами — Неймаром и Месси. Три великолепных мастера — все-таки многовато для одной команды. Есть же такая русская пословица: лучшее — враг хорошего. В какой-то степени они невольно мешают друг другу, «крадут» время. Хочется, чтобы Мбаппе чаще встречался с мячом, чтобы у него было больше шансов себя проявить. Но при таких партнерах... Сами понимаете. (Смеется.)

У француза — невероятный рывок с места! Защитники не понимают, что происходит. Причем Мбаппе уходит от них как влево, так и вправо — раскачивает! Он все время видит опорную ногу соперника и толкает мяч мимо нее. Ценнейше качество для форварда, бомбардира. Реактивный парень. Просто улетает!

Он мне чем-то даже напоминает Пеле. Феноменально переключает скорости! Как только защитник его догоняет, он еще добавляет и несется вперед, — сказал Орлов «СЭ».