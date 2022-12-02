Корея — Португалия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

2 декабря в Эр-Райяне (Катар) сборная Кореи сыграет с Португалией в матче группы H чемпионата мира-2022 по футболу.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Корея — Португалия. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на каналах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1» (начало — в 17.45).

Португальцы с 6 очками лидируют в группе. Команда Криштиану Роналду вышла в плей-офф ЧМ-2022. Корея с одним баллом располагается на третьей строчке группы H.

28 ноября корея проиграла Гане (2:3), а Португалия победила Уругвай(2:0).