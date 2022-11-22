Король Саудовской Аравии объявил среду выходным днем в честь победы над Аргентиной на ЧМ-2022

22 ноября, 18:53
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября выходным днем, чтобы все смогли отметить победу над Аргентиной (2:1) на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает Saudi Gazette.
Саудовская Аравия в четвертый раз в истории выиграла матч на чемпионате мира.
До этого Саудовская Аравия одержала лишь три победы в матчах чемпионатов мира: над Египтом (2:1) на ЧМ-2018, а также над Бельгией (1:0) и Марокко (2:1) на ЧМ-1994.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).
Следующий матч саудовцы проведут 26 ноября против Польши. Начало — в 16.00 (мск).
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