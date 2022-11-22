Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

22 ноября, 18:53

Король Саудовской Аравии объявил среду выходным днем в честь победы над Аргентиной на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Радость игроков сборной Саудовской Аравии после победы над Аргентиной.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил среду, 23 ноября выходным днем, чтобы все смогли отметить победу над Аргентиной (2:1) на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает Saudi Gazette.

Саудовская Аравия в четвертый раз в истории выиграла матч на чемпионате мира.

До этого Саудовская Аравия одержала лишь три победы в матчах чемпионатов мира: над Египтом (2:1) на ЧМ-2018, а также над Бельгией (1:0) и Марокко (2:1) на ЧМ-1994.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч саудовцы проведут 26 ноября против Польши. Начало — в 16.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
26
Читайте также
История Андрея Пятницкого: голы «Ливерпулю», интерес «Реала», нелепая травма
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Батшуайи — о победе над Канадой: «Сегодня сборная Бельгии была не лучшей»
Азар: «Сборная Бельгии может играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч»
Куртуа признался, что знал, куда Дэйвис пробьет пенальти
Криштиану Роналду — о ЧМ-2022: «Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну»
Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Месси рассказал, что игроки сборной Аргентины убиты поражением от Саудовской Аравии

Дания — Тунис: Андерсен не наказан 11-метровым. Судья ошибся?