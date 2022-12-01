Коста-Рика — Германия: Хаверц оформил дубль

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц на 85-й минуте забил гол в игре с Коста-Рикой в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 3:2.

Хаверц оформил дубль в этой встрече.