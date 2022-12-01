Крыховяк: «Франция во всем сильнее Польши»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк признался, что не боится Францию, с которой поляки сыграют в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Нет, мы не боимся. Очевидно, что они фавориты, и все, безусловно, хотят увидеть, как они легко выигрывают у нас. После матча с Аргентиной я был бы того же мнения. Но в наших силах доставить им проблемы и преподнести сюрприз. Мы прекрасно знаем, что умеем защищаться, долго держаться, но делать это весь матч сложно. Необходимо также преуспеть в том, чтобы быть опасными в атаке. В каких линиях французы нас превосходят? Во всех! Они сильны везде», — цитирует L'Equipe Крыховяка.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.