Кучаев: «Лука Модрич — сейчас лучший полузащитник мира»

Футболист ЦСКА и сборной России Константин Кучаев поделился мнением о выступлении сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

— Многие не ожидали, что Хорватия вновь будет в четверке сильнейших. Тебя это удивило?

— На самом деле, не сильно удивился, потому что сборная у них хорошая. Она не наводит страха соперников, это не именитые Англия, Германия и Испания, но игроки у них достаточно хорошие. Лука Модрич — сейчас лучший полузащитник мира. Не знаю, кто их недооценивал или не верил, что они смогут оказаться в четверке, — сказал Кучаев «РБ Спорт».

Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.