Леандро Фернандес: «Саудовцы уже не та команда, которую громила Россия на прошлом мундиале»

22 ноября, 18:13
Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Аргентины Леандро Фернандес отреагировал на поражение национальной команды своей страны от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022.
«Проигрывать первую игру чемпионата мира всегда сложно. Сборная Аргентины играла хорошо, но футболисты Саудовской Аравии провели умный матч и усложнили жизнь Месси в атаке, — цитирует Sport24 Фернандеса. — Саудовцы уже не та команда, которую громила Россия на прошлом мундиале. Они стали сильнее. У Месси и компании осталось два важных финала, и они должны их выиграть. У Аргентины есть не только Месси, а целая команда, чтобы переломить эту ситуацию».
В матче открытия чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Матч прошел 14 июня 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков). В следующем матче Саудовская Аравия сыграет с Польшей 26 ноября, Аргентина в этот же день встретится с Мексикой.
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