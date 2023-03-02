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Сегодня, 12:10

Месси купил 35 золотых айфонов для игроков и тренеров Аргентины в честь победы на ЧМ-2022

Ана Горшкова
Корреспондент
Золотые Айфоны.
Фото Indesign Gold
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси купил 35 айфонов, украшенных золотом, для игроков и тренеров национальной команды.

Золотой Айфон с именем Месси. Фото Indesign Gold
Фото Indesign Gold

Об этом рассказал Бенжамен Лион, глава компании Indesign Gold, которая занимается украшением телефонов: «Было честью доставить 35 золотых iPhone 14 для Месси. Он заказал их для партнеров по команде и тренерского штаба в качестве подарка за победу в финале чемпионата мира».

Золотые айфоны для сборной Аргентины.
Indesign Gold

На каждом айфоне сзади написаны фамилии и игровые номера футболистов сборной Аргентины.

«Лионель связался с нами спустя пару месяцев после финала чемпионата мира. Он сказал, что хотел бы сделать особенный подарок для всех игроков и членов тренерского штаба, чтобы отметить их прекрасную победу, но не хотел дарить что-то обычное — вроде часов. Я предложил золотые айфоны с номерами, и Лео понравилась эта идея», — рассказал Лион для The Sun.

Как пишет The Sun, 35-летний аргентинец потратил на эти айфоны около 175 тысяч фунтов (почти 200 тысяч евро).

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). Аргентина в третий раз стала победителем турнира (1978, 1986, 2022).

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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