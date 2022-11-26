Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Мексики.

Теперь на счету 35-летнего нападающего восемь забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды, легендарным Диего Марадоной.

Ранее Месси сравнялся с Марадоной и по числу матчей на ЧМ: для футболиста «ПСЖ» встреча с Мексикой стала 21-й на турнире в составе сборной Аргентины.

Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).