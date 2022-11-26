Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира

26 ноября, 23:35
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Мексики.
Теперь на счету 35-летнего нападающего восемь забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды, легендарным Диего Марадоной.
Ранее Месси сравнялся с Марадоной и по числу матчей на ЧМ: для футболиста «ПСЖ» встреча с Мексикой стала 21-й на турнире в составе сборной Аргентины.
Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).
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Основные источники исследования