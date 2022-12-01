Мюллер — об игре Фюллькруга на ЧМ-2022: «Фюлли показал, что знает, где находятся ворота»

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался об игре своего партнера по национальной команде Никласа Фюллькруга на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Фюлли — настоящая «девятка». Однако по вопросам тактики и выбора состава разговаривать стоит с тренером. Матч с Коста-Рикой будет отличаться от игры с Испанией. Никлас показал, что знает, где находятся ворота», — цитирует хавбека bulinews.

29-летний нападающий стал автором гола в матче группового этапа ЧМ-2022 против сборной Испании (1:1) и сохранил надежды Германии на выход в плей-офф.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Германии играет в группе E с Испанией, Коста-Рикой и Японией. Немцы занимают последнее место в таблице, набрав 1 очко за 2 тура. Заключительный матч команды на групповом этапе состоится сегодня, 1 декабря, против сборной Коста-Рики, начало — 22.00 (мск).