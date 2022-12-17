На последних 11 чемпионатах мира третье место занимали европейские сборные

Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала. Также на их счету бронзовые награды мирового первенства 1998 года.

На последних 11 чемпионатах мира третье место занимали европейские сборные, последним неевропейским бронзовым призером ЧМ стала Бразилия в 1978 году.

Хорватия проиграла лишь два из 14 матчей на последних двух ЧМ (6 побед и 6 ничейных результатов), уступив Франции в финале в России (2:4) и Аргентине в Катаре в полуфинале (0:3).