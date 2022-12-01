Месси поделился эмоциями после того, как обошел Марадону по матчам на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после того, как обошел Диего Марадону по матчам на чемпионатах мира.

Месси провел 22-ю игру на ЧМ, у Марадоны — 21.

«Я только недавно узнал об этом, я не знал. Приятно поставить такой рекорд.

Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью. Он всегда был счастлив, когда у меня дела шли хорошо», — цитирует Месси RMC Sport.

Отметим, что у обоих футболистов по 8 голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю экс-нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).

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