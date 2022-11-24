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24 ноября, 13:41

Сане рискует пропустить матч против Испании 27 ноября

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Германии Лерой Сане может пропустить матч группового турнира ЧМ-2022 против Испании, сообщает корреспондент Sport1 Керри Хау.

По информации источника, вингер все еще не принимает участия в общекомандных тренировках бундестим и занимается индивидуально.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что Сане успеет восстановиться к матчу против Испании. Из-за повреждения колена игрок пропустил первый матч немцев на ЧМ против Японии (1:2).

Матч с Испанией пройдет 27 ноября в 22:00 (мск).

Лерой Сане
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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