Сане рискует пропустить матч против Испании 27 ноября

Нападающий сборной Германии Лерой Сане может пропустить матч группового турнира ЧМ-2022 против Испании, сообщает корреспондент Sport1 Керри Хау.

По информации источника, вингер все еще не принимает участия в общекомандных тренировках бундестим и занимается индивидуально.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что Сане успеет восстановиться к матчу против Испании. Из-за повреждения колена игрок пропустил первый матч немцев на ЧМ против Японии (1:2).

Матч с Испанией пройдет 27 ноября в 22:00 (мск).