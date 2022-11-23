Кузьменко считает Аргентину и Португалию фаворитами ЧМ-2022

23 ноября, 13:42
Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко поделился мнением о том, кто станет чемпионом мира-2022 по футболу.
«Аргентина или Португалия. Криштиану Роналду или Месси. Неважно, кто из них выиграет. Я верю», — сказал Кузьменко пресс-службе «Ванкувера».
В первом матче группового турнира ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2). Португалия 24 ноября дебютирует в турнире игрой с Ганой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования