Кузьменко считает Аргентину и Португалию фаворитами ЧМ-2022

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко поделился мнением о том, кто станет чемпионом мира-2022 по футболу.

«Аргентина или Португалия. Криштиану Роналду или Месси. Неважно, кто из них выиграет. Я верю», — сказал Кузьменко пресс-службе «Ванкувера».

В первом матче группового турнира ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2). Португалия 24 ноября дебютирует в турнире игрой с Ганой.