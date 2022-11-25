Нидерланды нанесли два удара по воротам Эквадора — это самый низкий показатель команды на чемпионатах мира

Нидерланды нанесли всего два удара по воротам сборной Эквадора (1:1) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

Как сообщает Opta, это является самым низким показателем европейской команды в матчах чемпионата мира с тех пор, как ведется статистика (1966 год).

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка), на четвертой — Катар (0 очков).