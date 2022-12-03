Нидерланды — США: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2022

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерландов сыграет против США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Нидерланды вышли из группы А с первого места: команда Луи Ван Гала набрала 7 очков в трех встречах. США стали вторыми в группе В, одержав одну победу и дважды сыграв вничью.

Следить за матчем Нидерланды — США вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке