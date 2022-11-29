Онана покинул расположение сборной Камеруна и вскоре покинет Катар

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана покинул расположение национальной сборной на чемпионате мира в Катаре, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Онана находится в аэропорту, откуда вскоре отправится в столицу Камеруна Яунде с пересадкой во Франции. Отмечается, что 26-летний вратарь, тренер сборной Ригоберг Сонг и Федерация футбола Камеруна во главе с Самюэлем Это'о не пришли к компромиссу.

Онана был выведен из состава команд перед матчем группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (3:3). Федерация футбола Камеруна поддержала это решение и подчеркнула необходимость соблюдения дисциплины и понимания ответственности при выступлении за национальную команду.

В следующем матче сербы сыграют со швейцарцами 2 декабря, камерунцы в этот же день встретятся с бразильцами.