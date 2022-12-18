Осинькин назвал финал ЧМ в Катаре самым зрелищным за всю историю турнира

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» высказался о победе Аргентины в финале ЧМ в Катаре над Францией (3:3, пенальти — 4:2).

«Не помню, чтобы финалы были настолько зрелищные. В этом матче обе команды, которые хорошо умеют обороняться, не играли в закрытый футбол. Всегда думали про атаку. Они показали, что умеют классно атаковать. Я не помню более зрелищного финала не только в мире, но и в Европе», — сказал Осинькин «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала Чм в 1978 и 1986 годах.