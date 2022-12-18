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18 декабря, 21:57

Скалони: «Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа»

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Скалони.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги финала ЧМ-2022.

«Я горд. Эмоций осталось не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа.

Я призвать людей наслаждаться этим моментом, потому что он войдет в историю», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финальном матче чемпионата мира в Катаре и в третий раз завоевала трофей.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Лионель Скалони
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