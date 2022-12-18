Скалони: «Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги финала ЧМ-2022.

«Я горд. Эмоций осталось не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Эта команда заставляет меня гордиться собой. Это ее победа.

Я призвать людей наслаждаться этим моментом, потому что он войдет в историю», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) в финальном матче чемпионата мира в Катаре и в третий раз завоевала трофей.