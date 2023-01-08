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Сегодня, 09:41

Папу Гомес сделал татуировки в честь победы на чемпионате мира-2022

Мария Гусева
Татуировка Папу Гомеса.
Фото Соцсети
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Нападающий сборной Аргентины Алехандро Папу Гомес сделал татуировки в честь победы на чемпионате мира-2022.

На одной из тату 34-летнего форварда изображена его игровая футболка, на второй — сейв голкипера Эмилиано Мартинеса в финальном матче против сборной Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). На третьей татуировке изображен Кубок мира с тремя звездами в честь трех побед Аргентины на турнире.

Татуировка Папу Гомеса. Фото Соцсети
Татуировка Папу Гомеса.
Фото Соцсети

Сборная Аргентины в третий раз в своей истории победила на ЧМ, ранее футболисты становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах.

Алехандро Гомес
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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