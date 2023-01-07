Дешам о финале ЧМ-2022: «Как минимум пять игроков основы Франции не соответствовали уровню такого матча»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вспомнил финал чемпионата мира в Катаре.

«Очевидно, что было много эмоций, которыми можно было поделиться, даже немного больше при таком сценарии, даже если конец был неизбежно жестоким. Это не отменяет весь тот путь, который позволил нам добраться до этого финала.

У нас было четыре или пять игроков в стартовом составе, которые были хуже готовы физически. Есть и эмоциональная составляющая.

Нас не было на поле целыйчас. Потом мы вернулись из ниоткуда. По факту из одиннадцати игроков, вышедших в стартовом составе, было как минимум пять, которые не соответствовали уровню такого матча и такому сопернику», — приводит слова тренера RMC Sport.

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре.