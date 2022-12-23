Педри объяснил, почему пока не поздравил Месси с победой на чемпионате мира

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри ответил на вопрос, поздравил ли он аргентинского нападающего Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Я не отправил сообщение прямо сейчас, потому что он не сможет его увидеть — его телефон разрывается от поздравлений. Я подожду несколько дней, чтобы потом он смог обратить на мое сообщение внимание», — сказал Педри.

20-летний Педри и Месси являются бывшими одноклубниками. Вместе они отыграли один сезон в «Барселоне». В 2021 году аргентинец покинул клуб и подписал соглашение с французским «ПСЖ».

Месси выиграл чемпионат мира-2022 в составе сборной Аргентины, которая в финале турнира обыграла Францию (3:3, по пен. 4:2).