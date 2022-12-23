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Сегодня, 19:26

Эмери: «Я поговорю с Мартинесом о некоторых его празднованиях на ЧМ-2022»

Мария Гусева
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал празднования голкипера клуба и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Когда у тебя сильные эмоции, их трудно контролировать. Я поговорю с ним на следующей неделе о некоторых празднованиях. Я уважаю то, что он в сборной Аргентины. Когда он с «Астон Виллой», мы несем ответственность за его поступки. Мы должны обсудить это», — цитирует AS Эмери.

Мартинес получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им. Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 — по пен).

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
Эмилиано Мартинес
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