Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Аргентина споткнулась с Саудовской Аравией, но вернулась в гонку»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выступления сборной Аргентины в групповом турнире чемпионата мира в Катаре.

— Что думаете о матче Аргентины против Мексики?

— Они споткнулись в матче с Саудовской Аравией, но вернулись в гонку, выиграв Мексику.

— Какие возможности у Месси на этом чемпионате мира?

— Говоря о Месси, отметим, что у него всегда большие возможности: здесь, в «Барселоне», в ПСЖ.

— Ожидаете, что вас позовут в сборную когда-то?

— Думаю, это сложно. Есть ребята, которые играют в Европе, в пяти высших лигах, с хорошим уровнем, талантом. Это очень сложно.

— Что думаете о Бразилии и Уругвае на чемпионате мира?

— Бразилия всегда кандидат, у них есть 5 кубков. Также есть Уругвай с 2 кубками, хорошая команда, у которой период изменений — много молодых парней. Но чемпионат мира нельзя предугадать.