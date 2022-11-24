Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 22:22

Рубен Невеш назвал сложной победу Португалии над Ганой на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал победу над Ганой (3:2) в первом туре группы Н чемпионата мира-2022.

«Было очень важно начать с победы, легких игр на этом турнире не бывает. Все команды обладают высоким классом, и мы всегда должны выкладываться по максимуму. Это была сложная игра. Мы контролировали ход первого тайма, во втором тайме было больше давления со стороны Ганы, и мы немного отступили назад. В матче мы должны были быть более прагматичными. Следующая игра — это победа, мы выйдем на нее с тем же настроем», — приводит слова Невеша A Bola.

Португалия набрала 3 очка и занимает первое место в группе H. Гана идет на четвертой строчке (0 очков). Ранее команды Кореи и Уругвая сыграли вничью (0:0) и набрали по 1 очку.

В следующим туре португальцы 28 ноября сыграет против Уругвая, а Гана в этот же день встретится со сборной Южной Кореи.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: A Bola
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Футболист Ондуа с российским паспортом сыграл на ЧМ-2022 за сборную Камеруна
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Еремин считает, что у российских клубов есть шансы подписать участников ЧМ-2022

Криштиану Роналду — о победе над Ганой: «Это только первый шаг!»