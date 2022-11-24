Рубен Невеш назвал сложной победу Португалии над Ганой на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал победу над Ганой (3:2) в первом туре группы Н чемпионата мира-2022.

«Было очень важно начать с победы, легких игр на этом турнире не бывает. Все команды обладают высоким классом, и мы всегда должны выкладываться по максимуму. Это была сложная игра. Мы контролировали ход первого тайма, во втором тайме было больше давления со стороны Ганы, и мы немного отступили назад. В матче мы должны были быть более прагматичными. Следующая игра — это победа, мы выйдем на нее с тем же настроем», — приводит слова Невеша A Bola.

Португалия набрала 3 очка и занимает первое место в группе H. Гана идет на четвертой строчке (0 очков). Ранее команды Кореи и Уругвая сыграли вничью (0:0) и набрали по 1 очку.

В следующим туре португальцы 28 ноября сыграет против Уругвая, а Гана в этот же день встретится со сборной Южной Кореи.