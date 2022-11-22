Полузащитник сборной Туниса: «Некоторые датские футболисты посчитали, что для них это будет легкий матч»

22 ноября, 19:12
Полузащитник сборной Туниса после завершения матча чемпионата мира-2022 против Дании (0:0) заявил, что соперник недооценил его команду.
«Думаю, что некоторые датские футболисты посчитали, что для них это будет легкий матч. Но мы показали, что нам есть, что им противопоставить. Это заставит с уважением относиться к нашей команде», — цитирует игрока Tipsbladet.
Это оказалась первая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.
После этой игры Дания занимает первое место в групе D (1 очко), Тунис — второй (1 очко). Следующий матч тунисцы проведут 26 ноября против Австралии (13.00 мск), а датчане в этот же день сыграют с Францией (19.00 мск).
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Основные источники исследования